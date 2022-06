LIVE | Louis van Gaal gooit zijn opstelling helemaal om, Oranje met twee debutanten tegen Wales

Zelfkriti­sche Myron Boadu wil laten zien wie hij écht is: ‘Ik had dingen beter moeten doen’

Na een dramatisch halfjaar is Myron Boadu (21) uit op revanche. Bij AS Monaco liet hij zich alvast en alsnog gelden en die lijn wil hij na een verzoeningsgesprek met bondscoach Erwin van de Looi bij Jong Oranje doortrekken. ,,Het is duidelijk dat bij mij dingen beter kunnen en moeten.”

