LIVE: Oranje breekt Iers verzet al na tien minuten

De Leeuwinnen beginnen de wedstrijd zonder Vivianne Miedema. De spits, topscorer van Oranje tijdens het gewonnen EK vorig jaar, is niet fit genoeg voor een basisplaats. Miedema zit wel op de reservebank en zou een deel kunnen spelen. Lineth Beerensteyn neemt de plaats in de punt van de aanval over. Lieke Martens en Shanice van de Sanden zijn de twee buitenspeelsters.



Bondscoach Sarina Wiegman voert in vergelijking met het thuisduel van vrijdag met Noord-Ierland (7-0) nog een wijziging door. Renate Jansen speelt in het centrum van de verdediging in plaats van Liza van der Most. Siri Worm, Stefanie van der Gragt, Dominique Janssen en keepster Sari van Veenendaal zijn de andere verdedigsters.



Daniëlle van de Donk, Sherida Spitse en Jackie Groenen vormen het middenveld van Oranje, dat tegen Ierland strijd om de koppositie in groep 3. Beide landen hebben na vier duels tien punten.