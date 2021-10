LIVE | Leeuwinnen in tweede helft op zoek naar doelpunten in Minsk

Van der Vaart, Giroud of René Higuita: in wiens voetsporen trad Ngonge met zijn 'scorpion kick'?

11:59 Blindelings maar volledig gecontroleerd tikte FC Groningen-aanvaller Cyril Ngonge gisteravond met zijn hak de bal over zichzelf en AZ-doelman Peter Jensen heen in de kruising. Bij zo’n scorpion kick wordt vaak teruggedacht aan keeper René Higuita, maar is dat wel terecht?