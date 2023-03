LIVE KNVB Beker | Xavi Simons op de bank bij PSV, Dick Advocaat spaart half elftal ADO Den Haag

Vlaardings talent Ian Maatsen (20) verkoos Burnley boven Feyenoord: 'Vincent Kompany bleef me maar bellen’

Ian Maatsen leek in juni vorig jaar even op weg naar Feyenoord, maar de 20-jarige linksback uit Vlaardingen werd door Chelsea verhuurd aan Burnley. Met die club is hij nu op weg naar het kampioenschap in het Championship, waar hij in januari werd verkozen tot speler van de maand.