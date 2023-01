LIVE KNVB Beker | Feyenoord jaagt hard op gelijkmaker, PEC Zwolle moet tegenhouden in natte Kuip

Na de eerste ronde over te hebben geslagen opent Feyenoord vanavond zijn campagne in de TOTO KNVB Beker, het toernooi dat de Rotterdammers in 2016 voor het laatst wonnen. Tegenstander in eigen huis is PEC Zwolle en de nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie greep al na twee minuten brutaal de leiding. Mis geen moment in ons liveblog!