LIVE KKD | Azzaoui op dreef voor Heracles in promotieduel, PEC Zwolle na onderbreking ook op voorsprong

Vanavond staat er met acht wedstrijden bijna een volledige speelronde op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. De meeste aandacht zal uitgaan naar het duel tussen Heracles en Jong PSV. Bij winst is de club uit Almelo zeker van promotie, bij een gelijkspel of nederlaag is de nummer twee afhankelijk van het resultaat bij Top Oss - Almere City FC. Dit is vanavond het programma.