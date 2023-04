LIVE Keuken Kampioen Divisie | Van den Belt maakt gelijk voor PEC Zwolle tegen Almere City

Voetbalpod­cast | ‘Waar de slotfase normaal voor Feyenoord is, was hij nu voor de tegenstan­der’

Weer is José Mourinho te sterk voor een Nederlandse club. Feyenoord verloor in Rome van AS Roma en werd uitgeschakeld in de Europa League. Feest was het in Alkmaar, want AZ staat in de halve finales van de Conference League. Verder een vooruitblik op PSV-Ajax. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels.