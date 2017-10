LIVE: Vilhena deelt nog een dreun uit aan AZ, duel beslist

Boze Faber: We kunnen niet blijven praten

30 september Trainer Ernest Faber van FC Groningen vindt het hoog tijd dat zijn spelers gaan leren van hun fouten. ,,We kunnen het morgen wel weer laten zien in mooie beelden die we hebben, maar het gaat erom wat je daarmee doet'', bromde Faber bij FOX Sports na de nederlaag bij PEC Zwolle (3-2). ,,We kunnen niet blijven praten, we moeten het gewoon doen op het veld. Anders zullen zulke wedstrijden steeds verkeerd uitvallen.''