LIVE | Jahanbakhsh op de bank tegen Cambuur, wint Feyenoord weer eens in eredivisie?

Daley Blind valt in de prijzen met indrukwek­kend optreden tegen Borussia Dortmund

21 oktober Daley Blind is verkozen tot de beste speler van de derde speelronde in de Champions League. De linksback is daarmee al de tweede Ajacied die in de prijzen valt. Eerder won Sébastien Haller dezelfde prijs na de eerste speelronde, waarin hij vier keer scoorde tegen Sporting Portugal.