Sparta katerig de play-offs in

Door Dennis van Bergen



De Duitse verdediger raakte na een klein half uur geblesseerd en moest per brancard het veld verlaten. Een grote aderlating voor Sparta. Chabot is de beste verdediger van de Rotterdamse club. Afgelopen zondag tegen Feyenoord bleef de centrumverdediger nog aan de kant, omdat coach Dick Advocaat het risico op een schorsing voor de laatste competitiewedstrijd wilde vermijden. Onduidelijk is nog hoe lang Chabot uit de running is.



Een kort optreden van Chabot derhalve, deze middag. Vandaar dat Michel Breuer, veel eerder dan gepland, aan zijn laatste competitieduel als profvoetballer kon beginnen.



De 8.846 toeschouwers zagen een kwalitatief arme, maar vermakelijke wedstrijd op het zonovergoten Kasteel. Met een fraai balletje achter het standbeen zette Fred Friday de ploeg van Dick Advocaat op voorsprong. Na de gelijkmaker van Kristoffer Peterson namen de Rotterdammers vervolgens weer de leiding, ditmaal via Stijn Spierings. Daarna zorgden Vincent Vermeij (tweemaal), Tim Breukers en Paul Gladon voor de 2-5 namens de ploeg van vertrekkend trainer John Stegeman. De naar Go Ahead Eagles verhuizende coach werd na afloop dan ook volop toegezongen door de paar honderd meegereisde fans van Heracles.



Voor Sparta geldt dat de strijd om handhaving feitelijk nu pas echt gaat beginnen. Donderdag wacht de eerste van twee wedstrijden tegen FC Dordrecht in de play-offs. Bij een positief resultaat treffen de elf van Advocaat vervolgens de winnaar van de tweestrijd tussen FC Emmen en NEC.



De vraag is hoe het gemoed is van Sparta na de uiteindelijk grove nederlaag tegen Heracles.