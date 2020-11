LIVE | Feyenoord zonder Bijlow in Emmen, Haps begint op de bank

Robben ontbreekt ook tegen VVV bij FC Groningen

30 oktober Arjen Robben is nog altijd niet fit om weer in actie te komen bij FC Groningen. De 36-jarige aanvaller ontbreekt ook zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Dat zei trainer Danny Buijs in een vooruitblik op het duel op de website van de club.