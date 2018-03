LIVE: Higler geeft AZ geen penalty na overduidelijk hands

Feyenoord begint zondag de thuiswedstrijd tegen AZ met Karim El Ahmadi. De aanvoerder ontbrak vorige week in de uitwedstrijd tegen NAC Breda nog wegens een kuitblessure. Renato Tapia, die El Ahmadi in Breda verving, moet tegen AZ genoegen nemen met een rol als reserve.



De basisploeg van Feyenoord verschilt verder op nog één positie. Centrale verdediger Jan-Arie van der Heijden keert terug van een schorsing en neemt tegen AZ de plaats in van Eric Botteghin.



Robin van Persie had afgelopen week last van een infectie aan een teen maar is inzetbaar. De aanvaller begint op de bank. In de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst is nog geen plaats voor Sam Larsson. De Zweed hervatte afgelopen week de training na een hamstringblessure.