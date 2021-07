LIVE | Feyenoord met Til, Pedersen en Bannis tegen FC Drita

Feyenoord neemt het vanavond in de tweede voorronde van de Conference League op tegen FC Drita. De aftrap in Kosovo is om 21.00 uur. Hoe beginnen de Rotterdammers met de nieuwe trainer Arne Slot aan het Europese avontuur? Volg het duel via ons liveblog.