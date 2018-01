LIVE: Feyenoord met St. Juste, Van Ginkel op de bank bij PSV

Gastón Pereiro krijgt in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord weer eens een kans in de basis bij PSV. De Uruguayaan mag van trainer Phillip Cocu starten in De Kuip. Aanvoerder Marco van Ginkel zit op de bank. De middenvelder kampte onlangs met lichte fysieke klachten, maar deed zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Twente (0-2) weer negentig minuten mee.



De plek van Van Ginkel wordt overgenomen door de Braziliaanse tiener Mauro Júnior. Pereiro speelt in plaats van Steven Bergwijn. Spits Luuk de Jong heeft de aanvoerdersband overgenomen van Van Ginkel.



PSV hoopt zijn kansen op de 'dubbel' in leven te houden. De ploeg van Cocu heeft aan kop van de eredivisie al zeven punten voorsprong op Ajax en liefst zestien op titelhouder Feyenoord. Voor de Rotterdammers is het bekertoernooi de enige manier om het seizoen nog te redden. Inzet van het duel is een plek in de halve finales.