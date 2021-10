LIVE | Feyenoord licht vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans toe

Verwijder­de stoelen leidden volgens construc­teur tot instorting uitvak NEC: ‘Gewoon op je krent zitten’

23 oktober De verwijdering van stoelen heeft mogelijk geleid tot de instorting van een deel van het uitvak van NEC-stadion De Goffert in Nijmegen. Stadions zijn niet bedoeld voor een samengepakte groep supporters die host. Dat valt op te maken uit een reactie van constructeur Andries Broersma van Bureau Broersma, die eerder betrokken was bij de bouw van het ingestorte AFAS Stadion van AZ, in een artikel van vakblad Cobouw.