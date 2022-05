LIVE | Excelsior en ADO willen in Rotterdam voor goede start zorgen in finale play-offs

Zijn bus gaat niet naar Tirana, maar chauffeur Jan wel

In deze rubriek tellen we af naar de Conference League-finale van volgende week woensdag, waarin Feyenoord het in Albanië opneemt tegen AS Roma. Vandaag: Jan de Rek moest de kampioenswedstrijd in 2017 nog missen, maar woensdag is hij erbij.

20 mei