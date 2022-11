LIVE Europa League | Is Feyenoord na duel met Lazio eerste, tweede, derde of vierde?

Met samenvatting Alfred Schreuder spreekt van terechte derde plaats: ‘Zonde, maar dit is de realiteit’

Ajax-trainer Alfred Schreuder was tevreden met wat hij van zijn ploeg gezien had op bezoek bij Rangers (1-3). De Amsterdammers eindigen als derde in de groep en gaan na de winter verder in de Europa League. ,,Realistisch gezien is dit de plek die we verdienen.”

2 november