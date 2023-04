LIVE eredivisie | Strijd om plek 2 barst los in Eindhoven, PSV start kraker met Sangaré

MET VIDEO Ruud van Nistel­rooij verloor topper met Ajax nog nooit: ‘Leuk om een keer op terug te kijken, tijdens een vakantie of zo’

PSV kan zondag tegen Ajax niet beschikken over Armando Obispo en Mauro Júnior. Beide spelers staan voorlopig nog aan de kant met een knieblessure. Verder is iedereen in de selectie van de Eindhovenaren fit, zei trainer Ruud van Nistelrooij in aanloop naar de topper die hij nog nooit verloor.