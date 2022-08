LIVE eredivisie | Rust bij Utrecht en Emmen na spectaculaire helft met drie cornergoals

Angstaanja­gend avondje bij Galgen­waard: ‘Bakstenen vlogen om de oren, kinderen beefden als een rietje’

Terwijl gezinnen met kinderen na afloop van de wedstrijd FC Utrecht - Cambuur buiten het stadion een veilig heenkomen zoeken, vliegen bakstenen en terrasstoelen het publiek om de oren. Relschoppers met bedekte gezichten belagen agenten van de Mobiele Eenheid en stewards van hun eigen club. „Het was angstaanjagend. Dit wil je gewoon niet.” Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht noemt de situatie ‘zeer ernstig’ en zegt dat de grens in zicht is.

15 augustus