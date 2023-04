LIVE eredivisie | RKC’er Jozefzoon solliciteert tegen FC Groningen naar titel ‘misser van het seizoen’

Met samenvatting Trotse Arne Slot looft Feyenoord en hekelt penaltymo­ment: ‘Lachwek­kend’

Arne Slot noemde de thuiszege van Feyenoord op AS Roma (1-0) in de kwartfinale van de Europa League een zeer prettig resultaat. ,,Maar we zijn er nog lang niet”, waarschuwde hij. ,,Je zag vooral in de laatste twintig minuten hoe goed zij kunnen voetballen. Volgende week zitten daar ook 70.000 man op de tribunes.”