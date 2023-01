LIVE eredivisie | PSV heeft de punten bijzonder hard nodig, maar wat kan Go Ahead in Eindhoven?

NEC woest om ‘schandali­ge’ rode kaart tegen Feyenoord: ‘Wedstrijd is kapotge­maakt’

NEC-trainer Rogier Meijer is zeer verbolgen over de rode kaart die Iván Márquez kreeg in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-0 nederlaag). Hij vindt dat de Nijmeegse club een eventuele schorsing moet aanvechten.

26 januari