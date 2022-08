LIVE eredivisie | Kan FC Twente Europese kater wegspoelen tegen FC Volendam?

UEFA-awards Sarina Wiegman beste coach van Europa, Karim Benzema verkozen tot beste speler

Sarina Wiegman is verkozen tot UEFA Women's Coach of the Year. Dat werd vanavond bekend tijdens de UEFA-show in Istanboel, waar ook de loting voor de Champions League plaatsvond. Wiegman was niet aanwezig in Istanboel om de prijs in ontvangst te nemen.

