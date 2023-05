LIVE eredivisie | FC Utrecht laat dé kans op een doelpunt liggen: Douvikas faalt vanaf de stip

Eerste AED in Nouri’s wijk: ‘Ik hoop dat Appies naam wordt verbonden aan geredde mensenle­vens’

De Nouri Foundation heeft woensdagmiddag, in samenwerking met de hartstichting, in de Amsterdamse wijk Geuzenveld de eerste van 34 te plaatsen AED’s onthuld. ,,Ik hoop dat-ie niet gebruikt hoeft te worden, maar als dat wel het geval is, dan hoop ik dat Appies naam aan geredde mensenlevens verbonden is.”