LIVE eredivisie | Bassey vervangt geschorste Álvarez bij Ajax in kraker, Sangaré keert terug bij PSV

PSV en Ajax twee keer in een week tegenover elkaar, wie redt nog enigszins zijn seizoen?

Bij de start van dit seizoen leek een spetterende titelstrijd tussen Ajax en PSV aanstaande. Negen maanden later is de realiteit totaal anders. De onderlinge topper gaat slechts om de troostprijs van plek 2. Al zal het vuur heus nog wel oplaaien. Belangeloos is het potje ook weer niet.