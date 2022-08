Live eredivisie | AZ en Go Ahead Eagles zoeken na doelpuntloze eerste helft kleedkamer op

AZ begint het seizoen in de eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Pascal Jansen moest al serieus aan de bak in de voorrondes van de Conference League. De aftrap in Alkmaar is om 16.45 uur.