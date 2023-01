LIVE eredivisie | AZ al vroeg in de problemen: Douvikas knalt tweede binnen namens FC Utrecht

AZ gaat vanavond in eigen huis op jacht naar de koppositie in de eredivisie. Als de ploeg van trainer Pascal Jansen weet te winnen van FC Utrecht dan is de eerste plaats op de ranglijst voorlopig een feit. Lijstaanvoerder Feyenoord komt morgenmiddag immers pas in actie tegen FC Twente. Volg het duel in Alkmaar vanaf 21.00 uur via ons liveblog!