LIVE eredivisie | Al tien wedstrijden op zege wachtend FC Groningen tegen FC Emmen

Sevilla vreest machtige kopbal Luuk de Jong: ‘Mede dankzij hem hebben we deze prijs gewonnen’

Kan PSV vanavond verrassen in Spanje en zo ja hoe? Sevilla is vooral beducht voor het hoofd van PSV-aanvoerder Luuk de Jong, die ondanks een vrij korte loopbaan in Spanje een onvergetelijke indruk heeft achtergelaten.