LIVE eredivisie | Ajax incasseert tegen FC Twente twee treffers kort na rust en gooit derde plek te grabbel

LIVE eredivisie | Kampioen Feyenoord kijkt in Kuip verrassend tegen achter­stand aan

Het grote Feyenoord-nieuws van deze week was dat Arne Slot besloten heeft om te blijven. Sluit de landskampioen het seizoen voor eigen publiek af met een zege op Vitesse? Dit was helemaal in augustus ook de eerste wedstrijd van het seizoen en toen wonnen de Rotterdammers in Arnhem met 2-5. Vanaf 14.30 uur volg je het duel hier live.