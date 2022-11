LIVE eredivisie | Ajax in de problemen: Million Manhoef countert Vitesse naar voorsprong in Johan Cruijff Arena

Door PSV gewonnen topper was pover schouwspel, maar dan toch vooral van Ajax-kant

De spanning boven in de eredivisie is volledig terug na de zege van PSV bij Ajax (1-2). De vraag is of het ook een kantelpunt kan zijn in het seizoen. Waar bij Ajax de vraagtekens rond elftal en trainer alleen maar toenemen, staat bij PSV juist steeds meer vast.

7 november