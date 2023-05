LIVE eredivisie | 50ste ontmoeting tussen directe concurrenten NEC en Heerenveen

MET VIDEO Meer dan 15.000 fans vieren met spelers de bekerwinst van PSV in Philips Stadion

Zo'n 15.000 tot 20.000 supporters hebben in de nacht van zondag op maandag de bekerwinst van PSV met de spelers gevierd. De Eindhovenaren wonnen zondagavond de TOTO KNVB-beker door Ajax na strafschoppen te verslaan en werden vanaf 00.30 uur nog even gehuldigd in het Philips Stadion in Eindhoven.