LIVE EK Onder 21 | Jong Oranje komt kort na rust goed weg: België raakt de lat

Voor het Nederlands elftal voor spelers tot en met 21 jaar is het EK in Georgië en Roemenië begonnen met een kraker tegen de leeftijdsgenoten van België. Jong Oranje hoopt volgende maand het succes van 2006 en 2007 te evenaren met de Europese titel. Volg het duel in Tbilisi uur in ons liveblog hieronder of via de livewidget hierboven.