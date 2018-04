FC Groningen nagenoeg veilig na zege op Roda JC

Door Sander de Vries



Een massale schreeuw van opluchting klonk in het Noordlease Stadion, direct na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout. Spelers vierden hun feestje op het veld, terwijl Faber voor de dug-out zijn vuist balde van opluchting.



Ergens is het bizar natuurlijk, en bovendien FC Groningen-onwaardig, de voorheen trotse subtopper die maar wat blij moet zijn met een verlenging van het eredivisieticket. Maar de realiteit was dat Groningen met angst en beven uitkeek naar het duel met Roda JC, dat de afgelopen weken vertrouwen tankte met overwinningen op NAC Breda, Vitesse en PEC Zwolle.



Ongelooflijk was het, hoe ver Groningen wegzakte tegen de Limburgers, nadat de ploeg vlak na rust via Jesper Drost op 2-0 was gekomen. Opeens klopte er niets meer van bij Groningen, dat massaal terugzakte op eigen helft en nagenoeg elke bal verspeelde. Roda drong aan, maakte twintig minuten voor tijd ook de aansluitingstreffer via Christian Kum, maar verder kwamen de Limburgers niet.



En dat terwijl Groningen voor rust bij vlagen uitstekend voetbalde, onder aanvoering van Ritsua Doan. De kleine Japanner zorgde ook voor de openingstreffer. Heerlijk was de wreeftrap van Ajdin Hrustic op Deyovaisio Zeefuik, die vervolgens het overzicht behield Doan en bediende. De kapbeweging was kort, het stuiterende schot Roda JC-doelman Hidde Jurjus te machtig: 1-0.



Kansen kreeg Groningen voldoende om de broze marge te vergroten, maar onder anderen Doan, Tom van de Looi en Tom van Weert faalden in de afwerking. Niemand die er bij Groningen achteraf om maalde, nu de marge met de degradatiestreep werd vergroot naar zeven punten. Een in vrijwel alle opzichten teleurstellend seizoen blijft daardoor zonder rampzalige gevolgen.