LIVE | Doelman Marciano behoedt Feyenoord voor snelle achterstand na open kans Darfalou

Roger Schmidt voorspelt open duels van PSV met FC Kopenhagen: ‘Verschil met ons zal niet groot zijn’

Met FC Kopenhagen treft PSV morgen in de achtste finales van de Conference League een ploeg die in eigen land heerst. De koploper in de Deense competitie verloor voor het laatst op 24 oktober een duel en won na de hervatting van het seizoen half februari al weer drie keer op rij.

9 maart