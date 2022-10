LIVE Conference League | AZ bij uitzege op hekkensluiter FC Vaduz zeker van volgende ronde

Podcast | ‘Je mist bij PSV die killersmen­ta­li­teit’

Ajax werd de grote winnaar van het weekend. Onverwacht lieten PSV, Feyenoord en AZ punten liggen bij de ploegen uit het rechterrijtje. Vooral PSV was opmerkelijk. In zes minuten speelde de ploeg van Van Nistelrooij een verloren wedstrijd. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het weekend met Mikos Gouka en Johan Inan.

24 oktober