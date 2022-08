LIVE Champions League | PSV zoekt direct naar Luuk de Jong, Rangers-coach Van Bronckhorst baalt van organisatie

Uitslagen, programma, stand en statistie­ken van de eredivisie na derde speelronde

De derde speelronde in de eredivisie was gisteren en vandaag wat gemankeerd. Vanwege de Europese beslommeringen van PSV, AZ en FC Twente kwamen deze clubs niet in actie. Niettemin blijft de traditionele Top 3 intact. Ajax is ook na drie duels als enige nog zonder puntenverlies na een moeizame zege bij Sparta (0-1), Feyenoord volgt na een ook al zwaarbevochtend overwinning bij RKC (0-1), PSV is de nummer 3. Check hier de uitslagen, de stand, het programma en andere wetenswaardigheden na de derde speelronde.

21 augustus