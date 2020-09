LIVE | AZ zonder Stengs en Idrissi op zoek naar het goede gevoel

Kritiek op procedure KNVB ‘Dit was hét moment om een statement te maken’

24 september De KNVB heeft een grote kans om diversiteit in het topvoetbal te bevorderen laten liggen. Dit stelt oud-prof en bondscoach van Suriname Dean Gorré. Hij schaart zich achter de kritiek van de Commissie Mijnals op de procedure rond de benoeming van Frank de Boer als bondscoach van Oranje. Urby Emanuelson is minder kritisch: ,,Hopelijk is de keuze over een paar jaar een stuk ruimer.’’