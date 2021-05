LIVE | Ajax incasseert vlak voor rust rood én strafschop, maar Stekelenburg redt

De Stuurlui met Sjoerd Mossou: ‘Feyenoord en Advocaat hebben elkaar in de houdgreep’

7 mei In de podcast De Stuurlui blikt voetbalverslaggever Sjoerd Mossou elke vrijdag in twintig minuten vooruit op het eredivisieweekend. Samen met presentator Etienne Verhoeff bespreekt hij in deze aflevering de aanloop van Feyenoord richting de Klassieker, de EK-kansen van Cody Gakpo en nog veel meer.