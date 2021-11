LIVE | Ajax als nummer drie begonnen aan uitduel in Waalwijk, Berghuis terug in de basis

Column Sjoerd Mossou | Simon Kistemaker maakte de Achterhoek persoon­lijk voetbalgek

Sjoerd Mossou schrijft in zijn column dit keer over Simon Kistemaker. De voormalig trainer kwakkelt de laatste jaren met zijn gezondheid en is nu opnieuw getroffen door ziekte. De 81-jarige Kistemaker kampt met darmkanker, prostaatkanker en uitzaaiingen in zijn longen en lever.

