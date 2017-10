LIVE: ADO komt met 10 man naast Excelsior in kaartenfestijn

Mike van Duinen begint in de basis bij Excelsior. Hij is geboren in Den Haag, speelde tussen 2011 en 2015 in totaal 115 Eredivisie-wedstrijden voor ADO Den Haag (27 doelpunten). Geen speler maakte in de laatste 8 seizoenen meer Eredivisie-doelpunten voor ADO Den Haag dan Van Duinen.