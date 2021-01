LIVE | ADO direct met aanwinst in degradatiekraker, ook Emmen met nieuweling

PSV en Schmidt willen niet te veel loslaten over zaak-Nij­huis

22 januari PSV en trainer Roger Schmidt wilden in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, morgenavond (20.00 uur), niet ingaan op de zaak-Nijhuis. De aanklager betaald voetbal is bezig met een onderzoek naar de uitlatingen van de trainer over scheidsrechter Bas Nijhuis.