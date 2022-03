Lisandro Martínez mist duels met Argentinië door spierblessure, Antony wel naar Brazilië

Voetbalpod­cast | ‘Ik hoop op Feyenoord-PS­V in de kwartfina­le’

Twee van de vijf clubs die deze Europese week startten zijn door. PSV en Feyenoord plaatsten zich voor de kwartfinales van de Conference League. Sterker nog, PSV is de enige ploeg in Nederland die nog op drie fronten actief is. Over de wedstrijden in Europa en de Klassieker praat Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

18 maart