Linssen uitblinker in het weekend van feestvierende PSV’ers

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin PSV de 24ste landstitel greep, was het hoogste rapportcijfer voor Bryan Linssen. De aanvaller van Vitesse was tegen Sparta tweemaal op fraaie wijze trefzeker en kreeg voor zijn optreden in de Gelredome een 8,5.

Door Leendert Kamsteeg



Bij PSV, dat Ajax met 3-0 van de mat speelde, maakte zowel Jeroen Zoet, Luuk de Jong als Daniel Schwaab een uitstekende indruk. Het trio landskampioenen kreeg een 8 van ons. Bekijk hieronder alle rapportcijfers.

Heracles Almelo – AZ 0-3

Heracles Almelo: Castro 5; Breukers 5,5, Droste 6, Wuytens 5, Baas 5; Van Ooijen 5 (64. Duarte -), Jakubiak 5, Monteiro 6; Peterson 6 (64. Darri -), Gladon 5, Kuwas 5 (76. Navratil -).

AZ: Bizot 7; Svensson 8, Vlaar 7, Wuytens 6 (58. Hatzidiakos 6), Ouwejan 6,5; Midtsjö 7,5, Til 7, Koopmeiners 7; Jahanbakhsh 8 (82. Seuntjens -), Weghorst 7, Idrissi 7 (87. Bel Hassani -).

Arbiter: Kamphuis 7.

Man of the Match: Met liefst vijftien goals en elf assists achter zijn naam is Alireza Jahanbakhsh bezig aan een meer dan uitstekend seizoen in Alkmaarse dienst. De Iraanse buitenspeler van AZ tikte tegen Heracles alweer zijn zesde goal binnen in zijn laatste zes uitduels. Dat de voormalig NEC’er scoorde was dan weer niet geheel toevallig: in zijn voorgaande vier competitiewedstrijden met Heracles had Jahanbakhsh ook al gescoord. Door zijn goal heeft AZ nu voor het eerst sinds 1983/84 (Talan en Loggie) twee spelers met minstens vijftien treffers in één seizoen in de selectie rondlopen. Wout Weghorst is de andere goalgetter.

ADO Den Haag – FC Twente 2-1

ADO Den Haag: Groothuizen 6; Ebuehi 6 (71. David -), Beugelsdijk 6, Kanon 6, Meijers 6; Immers 6,5, Bakker 6, El Khayati 6 (89. Gorter -); Goppel 6 (65. Falkenburg -), Johnsen 8, Hooi 5,5.

FC Twente: Drommel 5; Van der Lely 5 (82. Hooiveld -), Thesker 5, Bijen 6, Cuevas 5 (73. R. Jensen -); Holla 6, Lam 6, Maher 6; F. Jensen 5,5, Slagveer 3, Assaidi 5 (66. Tighadouini -).

Arbiter: Gözübüyük 7.

Man of the Match: Net als in het uitduel met de Tukkers kwam Bjorn Johnsen gisteren opnieuw tot scoren tegen FC Twente. Op slag van rust knalde de Noorse goaltjesdief raak voor de 1-1, waarna de spits bij het ingaan van het Haags Kwartiertje met een knappe lob de uiteindelijke 2-1 eindstand op het bord zette. Johnsen werd door zijn twee treffers de eerste Noor sinds Erik Nevland namens FC Groningen in 2004/05 met minstens 15 goals op zijn naam in één seizoen.

VVV – SC Heerenveen 0-2

VVV: Unnerstall 5; Rutten 7, Van Bruggen 5,5, Röseler 6, Labylle 6; Post 6, Seuntjens 5, Leemans 5 (76. Hunte -); Castelen 6,5 (83. Riis Jakobsen -), Thy 6, Van Crooy 6.

SC Heerenveen: Hansen 7,5; Dumfries 6, Høegh 6,5, Bulthuis 5,5, Pierie 5,5; Bruijn 6 (71. Vlap -), Van Amersfoort 6,5, Kobayashi 5,5; Rojas 6,5 (80. Schmidt -), Ghoochannejhad 6, Zeneli 5,5 (71. Mihajlovic -).

Arbiter: Higler 7.

Man of the Match: Waar collega-doelman Lars Unnerstall de 0-2 van Nemanja Mihajlovic wellicht had kunnen keren, maakte Heerenveen-goalie Martin Hansen in Venlo een degelijke indruk. Niet alleen omdat hij een strafschop van Clint Leemans wist tegen te houden, maar ook onder meer ook door zijn redding op een doelpoging van Lennart Thy. Het betekende voor de Friezen de zevende clean sheet van dit seizoen.

Vitesse – Sparta 7-0

Vitesse: Houwen 6; Karavaev 7, Kashia 7, Miazga 6,5 (71. Van der Werff -), Büttner 6,5; Serero 7, Mount 8 (88. Schuurman -), Foor 6,5 (76. Bruns -); Beerens 8, Matavz 7, Linssen 8,5.

Sparta: Huth 3; Holst 3, Fischer 3, Vriends 3, Goodwin 2; Sanusi 3, Mühren 4 (46. Breuer 4), Dougall 2; Brogno 3 (46. Friday 4), Kramer 1.5, Ahannach 3 (71. Duarte -).

Arbiter: Blom 7.

Man of the Match: Waar Vitesse tegen Sparta als team een meer dan uitstekende indruk maakte, hadden de Arnhemmers in de persoon van Bryan Linssen een absolute uitblinker in de gelederen. Met twee fraaie krulballen verschalkte de 27-jarige vleugelaanvaller Sparta-doelman Jannik Huth evenzovele keren, waardoor zijn seizoenstotaal ondertussen alweer op dertien staat. Nog nooit eerder was Linssen zo vaak trefzeker in één jaargang.

PEC Zwolle – Excelsior 1-1

PEC Zwolle: Boer 6; Ehizibue 5, Van den Berg 6, Sandler 6,5, Van Polen 6,5; Thomas 7, Dekker 5, Saymak 6; Namli 5,5, Parzyszek 5 (65. Ondaan -), Mokhtar 6.

Excelsior: Kristinsson 6,5; Karami 5,5, Mattheij 5, De Wijs 6,5, Massop 6; Faik 5,5, Messaoud 5 (82. Fortes -), Koolwijk 6,5; Elbers 6, Van Duinen 6, Garcia 6,5 (76. Hadouir -).

Arbiter: Bax 5.

Man of the Match: Welke club pikt Ryan Thomas aan het eind van het seizoen op? Duidelijk is dat het plafond van de Nieuw-Zeelandse middenvelder niet in Zwolle ligt. Hoewel de 23-jarig international tegen Excelsior niet tot scoren kwam, was hij met een passingspercentage van 90%, vier gecreëerde kansen en drie schoten op doel wel weer de motor van de huidige nummer zeven van de ranglijst. Met name zijn solo door de Rotterdamse defensie heen, een kwartier voor tijd, had een beter lot verdiend.

NAC Breda – Willem II 1-2

NAC Breda: Bertrams 4,5; Sporkslede 6, Mets 5,5, Mari 6, Angelino 6; Manu Garcia 5,5, Verschueren 5, Ambrose 5 (39. Vloet 5); Fernandes 5,5 (62. Te Vrede -), El Allouchi 5,5 (76. Snepvangers -), Umar 5.

Willem II: Wellenreuther 6,5; Dankerlui 4,5 (34. Van der Linden 6,5), Heerkens 6, Wijnaldum 6,5, Tsimikas 6; Chirivella 6,5, Rienstra 7 (89. Enoh -), Lieftink 7,5; Haye 7, Sol 6, Croux 5,5 (73. Azzaoui -).

Arbiter: Janssen 4,5.

Man of the Match: Dat Willem II na 31 speelronden in de eredivisie zo goed als veilig is, mag Elmo Lieftink als een mooi compliment opvatten. De middenvelder, die ook al ijzersterk speelde tegen onder meer PSV, is bezig aan een prima serie wedstrijden waar hij de Tilburgse ploeg in de middenlinie vrijwel wekelijks bij de hand neemt. Op bezoek bij concurrent NAC deed Lieftink met name in verdedigend opzicht prima werk, door vier ballen uit de eigen defensie weg te werken en zeven maal balbezit te heroveren na een succesvolle tackle.

Feyenoord – FC Utrecht 3-1

Feyenoord: Jones 6; Diks 6, Van Beek 7, Van der Heijden 5,5, Haps 6; El Ahmadi 7, Van Persie 7 (70. Basacikoglu -), Vilhena 6,5; Toornstra 6, Jørgensen 6, Larsson 5 (73. Malacia -).

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 6,5, Leeuwin 5, Janssen 6, Van der Maarel 6,5; Strieder 6, Klich 5,5 (70. Emanuelson -), Ayoub 6 (82. Kali -), Van de Streek 5,5; Dessers 6 (75. Görtler -), Labyad 5.

Arbiter: Nijhuis 4,5.

Man of the Match: Robin van Persie brengt de eredivisie net dat stukje kwaliteit waar andere spitsen niet aan kunnen tippen. De loopactie op het juiste moment, de perfecte aanname met de borst en de vervolgens zo beheerste afronding: Van Persie tilt Feyenoord sinds zijn komst duidelijk naar een hoger niveau. Sinds zijn terugkeer in Rotterdam startte de all-time topscorer van Oranje drie keer in de basis, met vier goals tot gevolg.

FC Groningen – Roda JC 2-1

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6, Te Wierik 6, Memisevic 6,5, Absalem 6,5 (74. Van Nieff -); Van de Looi 7, Mahi 5,5 (42. Drost 6,5), Warmerdam 6; Hrustic 6 (90. Larsen -), Van Weert 5, Doan 6,5.

Roda JC: Jurjus 5; Kum 6, Banggaard 6, Auassar 5, Vansteenkiste 5 (76. Vancamp -); Ndenge 6, Rosheuvel 6, Gnjatic 5, Avdijaj 5 (63. Milts -); Gustafson 6, Schahin 5 (61. Ngombo -).

Arbiter: Lindhout 5,5.

Man of the Match: Pas achttien lentes jong, maar Tom van de Looi legde tegen Roda JC een heel behoorlijke en volwassen partij voetbal op de mat. De zoon van voormalig Willem II-trainer Erwin stond in defensief opzicht zijn mannetje en is intussen niet meer weg te denken uit de Groningse ploeg. Van de laatste acht thuisduels verloor FC Groningen alleen van Ajax.

PSV – Ajax 3-0

PSV: Zoet 8 (89. Room -); Brenet 7, Isimat-Mirin 7, Schwaab 8, Arias 7; Hendrix 7, Van Ginkel 7,5, Pereiro 8; Lozano 7, Luuk de Jong 8 (56. Ramselaar 7), Bergwijn 7 (72. Luckassen -).

Ajax: Onana 6,5; Veltman 5, De Ligt 6, Wöber 4 (46. S. de Jong 4), Tagliafico 4,5; Ziyech 5 (85. Mazraoui -), Schöne 4,5, Van de Beek 5; Neres 5, Huntelaar 5 (69. Dolberg -), Kluivert 4,5.

Arbiter: Makkelie 6.

Man of the Match: De titel van het collectief met Luuk de Jong in een wel heel speciale rol. Zo mag het kampioenschap van PSV toch wel omschreven worden. Uit de basis gespeeld door Jurgen Locadia, een afgeketste transfer en uiteindelijk bepalend zijn in de titelrace: de oud-speler van De Graafschap en FC Twente maakte het allemaal mee. Dankzij zijn rake kopbal, de 2-0, knakte Ajax definitief en greep Luuk de Jong alweer zijn vierde titel in de eredivisie. In 2018 heeft hij daarnaast al net zo vaak gescoord als in heel 2017: 8 keer.