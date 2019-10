‘Linksom of rechtsom, ik wil naar het EK’

Door Tim Reedijk



Hoe mooi Rome ook is, met zijn aangename klimaat en heerlijke keuken, Justin Kluivert geniet er evenzogoed van als hij zich in druilerig Zeist moet melden. De aanvaller oogt opgewekt en praat vrijuit. Zijn Italiaans is ‘nog wat stroefjes’, al heeft hij zijn eerste interviews in die taal al gedaan. Maar nu: ,,Lekker even Nederlands praten, die jongens zien. Even thuis zijn. Lekker in m’n eigen bedje liggen, weet je wel. Dat voelt goed. Amsterdam alleen al zien doet me goed”, vertelt Kluivert.



De aanvaller is nu ruim een jaar weg uit zijn stad en hij omschrijft de periode in zijn nieuwe woonplaats Rome als een tijd met ups en downs. Hij rook aan een vaste basisplaats, maar leerde net zo goed omgaan met de teleurstelling van de reservebank. Handvatten vindt hij ook niet in Zeist. Bij de vorige interlandreeks van het grote Nederlands elftal tegen Duitsland en Estland zat hij niet in de voorselectie, maar werd hij als vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn uiteindelijk wél bij de selectie gehaald. Voor dit interlandblok zat Kluivert wel in de voorselectie, maar zat hij weer niet bij de definitieve groep en moest hij zich zodoende melden bij Jong Oranje.