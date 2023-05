Lindhout leidt mogelijke kampioenswedstrijd Feyenoord

Kopfeno­meen Tobias Lauritsen over link met PSV: ‘Het is een groot compliment’

Hij is één van de belangrijkste pionnen van Sparta en werd ook tegen PSV weer veelvuldig gezocht om het aanvalsspel van de Spangenaren vorm te geven. De vraag die steeds vaker rijst, is of Tobias Lauritsen ook volgend seizoen nog in Rotterdam-West speelt. Of draagt de kopsterke spits dan misschien wel het shirt van PSV?