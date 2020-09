Liesblessure Robben valt mee: ‘Ik had erger verwacht, maar dit is hoopvol’

Die kwetsuur is niet zo ernstig, laat Robben nu weten. ,,Het schoot in m'n lies, onverwachts, bij een soort countermomentje. Ik wil het niet teveel over prognoses hebben, we moeten even kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar ik ben heel erg blij dat de schade meevalt. Ik had erger gevreesd en verwacht, maar er is gelukkig niks kapot. In de spier zit geen scheur, dus dat is hoopvol.”