Lieke Martens na jaren van heimwee gelukkig bij PSG én in de liefde: ‘Ik kom thuis en Benjamin en mijn hondje zijn er’

Voetbalpod­cast | ‘Het Franse middenveld is een goede test voor Wijnaldum’

Een relletje in het Franse team. Wijnaldum terug bij Oranje, maar hoe goed is hij al? De beste positie voor Geertruida. Advocaat stopt bij ADO Den Haag en zorgen in Arnhem. Het zijn onderwerpen in de AD Voetbalpodcast met Mikos Gouka en Etienne Verhoeff.