Lieftink knalt De Graafschap langs Roda JC

Eredivisie-directeur: ‘Per oktober experiment met meer publiek in betaald voetbal’

10 september Per oktober gaat er in de eredivisie en eerste divisie geëxperimenteerd worden met meer toeschouwers bij wedstrijden. Dat heeft Jan de Jong, interim-directeur van de Eredivisie CV, gezegd in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken.