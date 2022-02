Licentiecommissie KNVB geeft groen licht voor overname ADO door Globalon Football Holdings

AZ is ook te sterk voor Heracles en blijft in het spoor van Feyenoord

AZ blijft maar winnen in de eredivisie. Zaterdagavond won de club van Heracles (2-1) waardoor de nummer 4 van de eredivisie, de nummer 3 Feyenoord in de nek blijft hijgen. Vangelis Pavlidis maakte de winnende treffer nadat AZ zichzelf nog onnodig in de problemen bracht. De club kijkt uit naar de duels tegen Feyenoord en Ajax die nu volgen.

20 februari