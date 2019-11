Levtsjenko waarschuwt Oranje: ‘Een van de beste Oekraïense elftallen ooit’

Imposante kwalificatie

Het hoe en waarom besparen we u, maar dat Oekraïne de tegenstander wordt van Nederland in één van de groepsduels op het EK is na dinsdagavond zeker. De ploeg van Andrei Sjevtsjenko plaatste zich voor het eindtoernooi door in een groep met onder meer Portugal en Servië slechts vier goals te incasseren en fier bovenaan te eindigen. ,,We hebben magere jaren gehad met de nationale ploeg. Vooral achterin was het vrij broos, we kregen veel doelpunten tegen. Inmiddels is dat wel anders", zegt Levtsjenko, voorzitter van de spelersvakbond VVCS.



De oud-speler, die jarenlang in Nederland actief was, kent de kracht van Oekraïne. ,,Dat is zonder twijfel het collectief. Dit elftal durft te voetballen, al rennen ze niet als een kip zonder kop naar voren. De spelers vertrouwen op elkaar en durven daarom fouten te maken”, vertelt Levtsjenko. Hij gaat zelfs nog een stapje verder. ,,Dit elftal is een van de beste van Oekraïne sinds de onafhankelijkheid in 1991. Op het WK 2006 waren we ook goed, maar hadden we veel te danken aan Sjevtsjenko. Dit elftal maakt een ijzersterke indruk. Als er nu iemand wegvalt, dan hoeven we niet direct in paniek te raken.”



