Levchenko hoopt op zware sancties na Cerny-incident; speler doet aangifte

Stel dat de Heracles-supporter met z’n klap het oog van Cerny had geraakt, aldus Evgeniy Levchenko. „Dan houdt hij daar misschien wel blijvende gezichtsschade aan over of verliest een oog. In mijn optiek is dit gewoon een zware mishandeling, een aanslag op de gezondheid van een speler”, zegt de vakbondsman.